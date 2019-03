'Homo aburridus'

Nos ha tocado vivir esta época de consumo desaforado, donde el nuevo santo grial, es el comprar cosas y casas para obtener la felicidad a plazos.Aunque para ello tengamos que endeudarnos en el plano material e incluso en el de la dignidad. No sabiendo a ciencia cierta, si cada cosa o casa, que compramos nos acerca o nos aleja de la dichosa felicidad- definida de mil maneras pero alcanzada en poquísimas ocasiones por lo leído, visto y oído. Ahora bien lo que guía fundamentalmente el «progreso» de la civilización occidentalizada, es el aburrimiento supino, parece que cuanto mas tienes mas quieres y que esto se convierte en un sin-vivir. Y casi todos coincidimos en manada por lo ultimo, para desecharlo fugaz y efimeramente... y vuelta a empezar. Si sirve de algo, tal vez la premisa para ser feliz pase por no hacer infeliz a nadie y a nada, siguiendo por hacer feliz a alguien y continuando por no engañarse a uno mismo y luego con lo que sobre, no seguir comprando mas desecho y frustración. Que seamos muy felices en el empeño.