La música está de luto y caen las hojas del otoño tan amarillentas que parece que se hubieran vestido de paños que sanaron a enfermos de ictericias tan profundas, 'hojas del árbol caídas,/ etc, etc'.

Cabalga Caballé en su póstuma gloria y hasta los que nacimos con orejas pero sin oídos nos recalentamos de su estro y astro radiantes embadurnados de solfas, melodías y acordes, profusas cadencias del bel canto que tantas veces confundimos con alaridos de nuestra alma huérfana que diríase que debiera envidiar sonoridades tan excelsas, pero que tan difíciles de rescatar; hollamos las huellas de tan admirables harmonías dios nos lo perdone (pues como escribía Heinrich Heine (1797-1856), en un momento de su estallante programa a agudezas un tanto volterianas, perdonar 'es su oficio'). Unos días antes que Caballé, tañendo otras escalas de su escarcela musical, abandonaba este planeta arrullado por bombas y su musicología tan expansiva, un tal Aznavour, armenio trasplantado a francés, que acaso no se sabe bien, dónde lo habrán lamentado más su muerte: si en París o en Venecia ('tan triste y sola sin ti').

Hablo pues de muerte y sabedor de que, ese Heinrich Heine antes citado, también dejara escrito que los que hablan de la muerte ya están medio muertos sino es del todo, que tantas veces nos damos cuenta que la elegía es la bufanda que nos ahogará sin remedio, que si en este momento me meto en esas aguas, puede que porque me tocó a mí ultimar el hisopo de la familia ('Asperges me Domine hyssopo, et mundabor'), unas gotas asperjadas de fraternas añoranzas en su generación correspondiente, que nos deja como desnudos de elite espiritual y vestidos sólo de carnalidad tan perecedera y ya perecida, y solo me asiste ahora en esta escritura, amanecida de no se sabe dónde -un como primeros vagidos de la lengua- este libro titulado «Generaciones y semblanzas», escrito por aquel un tal Fernán Pérez de Guzmán (sobrino del Canciller Ayala, tío del Marqués de Santillana y bisabuelo del divino Garcilaso), flor de poeta también el tal Pérez de Guzmán devenido en cronista del reinado de Juan II allá por los años de 1419 a 1454, y, en donde, a su comienzo, se fijan las tres cosas que son necesarias para 'facer bien e derechamente las estorias' (lo que resulta una insuperable lección para los que escribieron y siguen escribiendo historias y dando crédito a tantos que, antes que ellos tergiversaron lo ocurrido bien por ignorancia o por mala ley y en ésas estamos); que la primera de esas tres cosas antedichas, es que 'el estoriador sea discreto e sabio, e haya buena retórica para poner la estoria en fermoso e alto estilo; porque la buena forma honra e guarnece la materia'; la segunda, que él sea presente a los principales e notables abtos de guerra o de paz; e porque seríe imposible ser él en todos los fechos, a lo menos que él fuese así discreto, que non recibiese información sinon de personas dignas de fe o que hobiesen seydo presentes a los fechos'; hurgando ahora en la tercera que 'es que la estoria non sea publicada viviendo el rey o príncipe en cuyo tiempo e señorío se ordena , porque el estoriador sea libre para escribir la verdad sin temor', algo como escrito a manera de escolio que, de no ser así, pudiera correr peligro de escoliosis, torcimiento inenarrable ni recuperable.

Numeralogía

De dos tiempos disponemos los nacidos todos y no de tres como cuentan los más optimistas: tiempo pasado y tiempo futuro ya que el presente no es otra cosa, si bien se mira, que esa raya roja extendida en el suelo que delimita los antes citados dos territorios aunque cabe hacer aún una notación más de apercibimiento de que el único tiempo disponible es el futuro, el mañana, que es que es mentira casi siempre cuando se nos pregunta por nuestra edad que sacamos a relucir como punto de partida de la gran y única aventura a recorrer, aquel momento de lamentación cuando llegamos a sentir el contacto con el valle de lágrimas una vez abandonada la bolsa marsupial de gestación a lo canguro y que se nota, soberanamente, cuando, como a mí, ya quedó dicho, me tocó coger el hisopo, dirigir la mano aun no anquilosada hacia las alturas a estilo de bendición no sé si corrosiva y mirando hacia los cielos por ver si algún número nos asistiere, siempre la numerología respaldando nuestras creencias e increencias, el 155 lidiando con la rebeldía separatista y haciéndonos recordar aquel escrito de Chesterton en su «Alarmas y digresiones', donde está escrito que '666 fue la señal de la Bestia' y '555 era la señal del hombre; la del triunfante tribuno y ciudadano. Un número tan simétrico que realmente se alza de las regiones científicas y entra en las regiones del arte', una elección ganada por un voto, que, de no ser así, hubiera aparecido un número irrisorio, «una cifra despreciable, quebrada, desmembrada, falta de armonía, es decir 554. Todo el conjunto artístico se hubiese desvanecido. La señal del hombre hubiera desaparecido de la historia».

Y es que hay que mirar bien el número del zapato antes de que el pie nos duela.