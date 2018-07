El lío y el hilo

Aquel paradójico individuo, Kid Twist Reles, un asesino enano de 1,60 metros de estatura (que mató él solo a más de doce hombres) pero de muy prominente personalidad en el mundo del gansterismo estadounidense cuando funcionaba a toda potencia el Sindicato 'Crimen, S.A'., con más de mil asesinatos en un período de diez años desde Nueva Inglaterra a California, y de Minnesota a Nueva Orleans y Miami y que, sorpresivamente, fue delatado por el antedicho sujeto, un espécimen semihumano cuya corta largura corporal se nos enrosca a pesar de todo en la garganta más como gargajo que pañuelo de seda polícroma, releo –en excelente libro de tan silvestre edición como lujoso y abundante contenido 'Crimen, S.A.' (Editorial Bruguera, S.A., 1966), del ex ayudante del fiscal de distrito en 1950, Burton Turkus y del escritor Sid Fider– que 'había una cierta parte de filósofo en el primer vicepresidente del ejército de asesinos. Lo había. Obligado a interrogarle acerca de un asesinato durante horas sin fin, llegué una tarde a un punto en que deseé oír hablar de cualquier cosa menos de sangre. Era en los tiempos en que Hitler y Mussolini seguían su loca carrera hacia la dominación de la Tierra' (y) –¿Qué piensas de la situación internacional?– le pregunté. La pregunta puede hacer reír. ¿Qué puede saber aquel abyecto granuja, con su intelecto atrasado, de la situación internacional? Se rió, y con su habitual tono de superioridad, lanzó: –Es un «lio»–. Este era Reles. Todo el mundo civilizado aterrado por lo que los dictadores del Eje andaban buscando, y para este gorila era «un lio». ¿Qué quiere decir «un lio»? Golpeó la mesa con la mano. Son lo mismo que nosotros –declaró–. Nosotros queremos conquistar América a través del bolsillo; nosotros, todo el Sindicato. Cuando es necesario matamos para conseguirlo. Hitler y Mussolini... tratan de hacer lo propio, sólo que ellos pretenden conquistar todo el mundo y necesitan matar por millones. Había esperado una respuesta lógica, tanto como ver a Happy Maione dar sus ganancias de la semana a beneficio de la Policía. Pero..., ¿quién puede descubrir a un gángster mejor que otro gángster?'

Pensar que el mundo haya cambiado tanto, tanto, desde los años cuarenta hasta ahora es posible que sea una exageración idiopática. La tendencia general de las enfermedades a ir a peor es posible que tenga también sus excepciones, aunque resulte que sus mejoras solamente lo son para los muy optimistas, pues, en realidad, el caso de la tostada que siempre se cae por el lado de la parte untada con mantequilla no entra en el bombo de las casualidades y ni siquiera, por supuesto, en el terreno de las probabilidades, ya que, aunque no cuente con el visto bueno de las matemáticas parece haber algo como un espíritu burlón, algún djin o geniecillo, a la manera de los que surcan las páginas de 'las mil y una noches', que pueden desbaratar, de improviso, nuestros más gozosos sueños.

El mundo de los líos de los que parece que tenía una referencia tan vulgar el llamado Reles, se nos hace más llena de peligros cuando sabemos que, en este mundo, en el que vegetamos más que vivimos, somos marionetas que penden de un hilo. Digamos, también, que lo del lio ése, nació desde los tiempos en los que, a Jehová, le dio por poner a parir hasta a los montes aun a riesgo de que le ocurriera lo que a Esopo en su faceta montañera, es decir una especie de nasciturus ratonil, que, basta solamente con leer esa única parte de la Biblia, que es la que leen los que con boca y lengua generosa dicen que la han leído toda y, leyeren o no más, lo cierto es que no se enteraron de lo que debió armarse allá por los agujeros negros, actividad de la que nos vino a dar, más o menos cumplida noticia ése un tal , Stephen Hawking (1942-2018), y, en cuanto a no querer adentrarnos por esas olas, el desconcierto, la turbulencia, la rebelión , son anteriores a los senderos más o menos patriarcales, y, en cuanto al hilo que me sujeta a la vivencia, soy capaz aún de ver, pese a mi vista menguada, mi asidero de cometa bamboleándose en ráfagas de vientos, la danza de los esqueletos para más y mejor entender ése tan natural como abstruso problema de los líos vivenciales, he ahí que, igual que la sombra del ciprés, de la que nos decía Delibes que es alargada, nos encontramos con otros alargamientos tanto o más sombríos, digamos, por un ejemplo, ésa de la que leía este domingo pasado en la prensa como la de una variación de la de la talidomida de tan horrendo rastro y recuerdo ('horresco referens', añadiría el virgiliano), hoy en forma de ácido valproico, dispuesto por no se sabe qué providencia a procurar nacimientos de personas discapacitadas y, si de otras sombras quisiérase hablar, por qué no fijarse, como sí se ha fijado la feligresía en hablar de estelas de obispos extintos porque aunque el oficio de los océanos a los que todos, inevitablemente vamos a desembocar, quiérase que no, es una de sus labores más marcadas ésa de hundir los cardúmenes de los recuerdos o sombras de ellos que se resisten a desaparecer.