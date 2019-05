Al intentar realizar mi declaración de la Renta en la oficina de Hacienda Foral me han indicado que no podía hacerla mecanizada porque tengo una herencia por medio. Me han dicho que tramitar estas declaraciones les llevaría media hora, lo que demoraría los procesos y que puedo hacerla por internet (lo que es complicadísimo) o «lo mejor que vaya a un asesor». ¿Y por qué la poderosa Hacienda Foral no tiene otra oficina que tramite gratuitamente estos casos menos automáticos que ella misma tenga su servicio de asesores? Locales y personal no serán difíciles de conseguir. Total, que tendré que gastar 150 o 200 euros. Es descabellado tener que pagar para que te digan lo que tienes que pagar.