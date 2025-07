Proteger a quienes nos protegen

Comenta Compartir

Se pide a la sociedad vasca que apoye a los agentes de la Ertzaintza y que no tolere actos como los sucedidos hace unos días ... en Ordizia. El mayor apoyo y protección que puede tener la Ertzain- tza pasa por la dotación de los medios materiales que sean necesarios y adecuados, y un mayor número de efectivos para acudir a los lugares donde se produzcan los altercados o los disturbios. Porque, en el caso contrario, tendremos que ir los propios ciudadanos a protegerles con un spray de defensa que, por otra parte, sea legal o no, lleva cada vez más gente. Y, mientras tanto, si no se muestran o utilizan para amenazar, cualquiera puede portar cuchillos y navajas. El mundo al revés.

