Una guerra de egos

PSOE y Unidas Podemos no han aprendido ceder en sus pretensiones. Todo esto me recuerda a 'La vida de Brian', en donde dos facciones judías se pelean entre sí mientras los romanos se quedan mirándoles atónitos. Como siempre la realidad supera a la ficción. Unos piensan que las encuestas les darán más escaños si hay elecciones, otros sólo sueñan con ocupar sillones en vez promover proyectos en común. Como haya nuevas elecciones va a ganar la derecha sí o sí. No hagáis caso a vuestros analistas y bajad a la calle, os tienen unas ganas. En las elecciones hubo mucha gente de izquierdas que se movilizó para que no entrase Vox en las instituciones, ahora, visto lo visto, se quedará en casa porque ya no ve salida a la animadversión que se tienen Sánchez e Iglesias. El PSOE quiere ganar algún escaño restándoselos a Podemos ¿Esa es la táctica? ¿Sube de aquí y resta de allá para que todo siga igual? Todo esto sería factible si Sánchez estuviera pensando en pactar con Cs (ya lo hizo una vez), y sería su entierro político. El PSOE lleva décadas disfrazado de partido de izquierdas mientras sus dirigentes acaban de consejeros en empresas del Ibex, el empujón necesario para girar a la izquierda social sólo se lo puede dar Unidas Podemos. O esto, o a volver 40 años atrás, no hay más. ¡Poneros las pilas de una vez! Que mientras perdéis el tiempo en sillitas y sillones la gente lo está pasando muy mal siguiendo aún con los presupuestos de Montoro. Seguid, seguid, dando bombo a vuestras riñas mientras sigilosamente el PP se va de rositas con los discos duros de Bárcenas.