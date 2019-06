Gracias 'Bully'

Desde estas líneas me gustaría mostrar mi absoluto agradecimiento y admiración a 'Bully' Oyón, que tras 12 temporadas en el Gipuzkoa Basket, se ve obligado a abandonar la disciplina del club. En estos días en los que esta figura 'One club man' está en absoluto peligro de extinción, resulta que el club ha decidido prescindir de sus servicios. Si a esto le sumamos el que la decisión haya sido transmitida con un comunicado estándar, como si de un jugador temporero que abandona el club se tratase, es algo totalmente increíble e imperdonable. 'Bully', además de realizar todas las funciones posibles en un club (desde pasar la mopa en sus inicios como voluntario, hasta aspectos técnicos estos últimos años), ha sido una demostración de trabajo incansable y desinteresado para este club, convirtiéndose en un referente claro para el GBC y el baloncesto guipuzcoano. No hay más que ver la reacción a esta decisión, tanto de aficionados como de jugadores y entrenadores que han podido disfrutar de él todos estos años , para hacerse una idea de su calidad profesional y humana. Parece que alguna nueva figura del club no está teniendo en cuenta esta visión más global y necesaria a la hora de tomar sus decisiones, aunque luego términos como la identidad y expansión de la marca GBC formen parte de su discurso. En este momento en el parece claro que el futuro del GBC está ligado a la búsqueda de un vínculo sentimental fuerte con la sociedad guipuzcoana, el club tira por la borda uno de sus mayores referentes, un intangible que no podrá ser sustituido. Luego reflexionaremos en torno a que si Gipuzkoa quiere baloncesto. Sin gente como 'Bully' será imposible. Qué pena GBC, qué pena...