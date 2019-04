Gracias Vox

Un plan perfecto: Santiago Abascal nos mete el miedo y todos salen a votar contra el fascismo, y de paso, fragmenta el voto conservador. Si no llega a ser por Vox, el PSOE no hubiera tenido un resultado tan favorable. Pero que no se confunda Pedro Sánchez, su éxito es debido a que es el único tuerto en un reino de ciegos. En la celebración de Ferraz, los seguidores socialistas le han dado un toque a su líder: «Con Rivera, no», y Pedro debería hacerles caso, (no quieren que pase como en 2016, que a Sánchez le dio un tic y giró a la derecha hacia Ciudadanos), una vez pase, dos no. Si hubiese elegido en su día el socio correcto, nos hubiésemos evitado casi tres años de tortura electoral (en 2016, PSOE más Podemos ya sumaban 156 escaños, además con los catalanes y PNV tenían mayoría absoluta). Bueno... se ha acabado la pesadilla (por el momento), aunque ya les hemos abierto las puertas del Congreso a la 'raza suprema'. No me extraña el batacazo del PP, Pablo Casado jugó mal sus cartas, Aznar y su pupilo competían en prepotencia y su electorado tomó buena nota de ello. Hubo una gota que colmó el vaso: Pablo Casado, una mañana dijo que iba a subir el salario mínimo a 850€ (cuando ya estaba en 900€), y esa misma tarde, lejos de reconocer su error (las personas somos humanas y nos podemos confundir), dijo que eso era una 'fake news'; macho, ahí te caíste con todo el equipo. La verdad, me da una grima este chaval... El Abascal, será machista, racista, fascista y todo lo que tú quieras, pero le ves venir, ahora bien, este Pablo Casado... le doy mes y medio liderando el PP, y visto todos los juicios que quedan por corrupción en su partido, pronto cambiarán sus siglas para hacer borrón y cuenta nueva.