La gota fría

Habló el de Asís sobre el agua, seráficamente («El varón que tiene corazón de lis, /alma de querube, lengua celestial, en envidiable verso de Rubén»), como siempre. Y, como siempre, habló bien. Sin necesidad de controversia íntima alguna. Como sí necesitó, en cambio, con el lobo de Gubio.

Con los ojos extasiados y estáticos, como se supone, pronunció las primeras palabras de su balada en rezo: «Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta». Bien adjetivada pues esa agua que nos es tan necesaria, que hablando del agua y de su gota fría, una avalancha, un alud, un torbellino de ideas nos anegan que, si como ejemplo empírico alargare la mano para sacar boleto, me bastaría con recordar aquel momento de una esquina de la calle que me sorprendió primero y me maravilló a los pocos minutos, cuando esas aguas comenzaron a ascender y lo que calle era se tornó en río, que bien está que aquel patriarca bíblico del Arca, el llamado Noe, se embarcara prevenido como estaba pero que muy otra cosa es que la sorpresa se presente a modo de escenario improvisado, se alza el telón y nos encontramos frente a frente con el diluvio, nuestros zancos en zancadas tan humedecidas, las aguas suben que te suben, en último caso que ya se agotó hasta el ascenso, desplegados los cuerpos hasta el tejado, hasta las cigüeñas trocadas en cisnes, que me acuerdo que, en fase de memoria cuasi extinta, una vez escribí pero no sé bien si se llegó a publicar, que 'nada como el agua de la ducha para fertilizar ideas a la par que se mojan mis ya poquísimos y ralos y canos cabellos bajo su riego disperso, que en esa mañana que eso escribía, de entre cientos de palabras que me bombardeaban mientras esa lluvia llora que llora, entraban en liza buscando su acomodo, otras algunas palabras que tienen que ver con lo lustral, sinónimo de purificación que pica uno en el anzuelo del diccionario y he ahí que emergen, palabras como la lustrina que así se llama una tela para ornamentos eclesiales, el lustro (que para contar los que llevo existiendo ya son paralelas, muchas paralelas que contar), y la lútea (que es, ni más ni menos que una especie, rayana por su belleza en ave del paraíso como es la oropéndola) y, si seguimos adelante, siempre más adelante para ocupar todo el espacio disponible, ¿por qué no proseguir con lo lúteo, es decir, con el lodo (del que se dice, genesíaca y bíblicamente) que es el material con que se nos hizo, y llegar así a las estribaciones del luto que, en definitiva, es, a todos, lo que nos espera?

Día de lluvia en La Concha / Lobo Altuna

Lo escrito hasta ahora no es otra cosa, supongo, que el remanso que nos tomamos los que no hemos tomado parte en esas inundaciones que estos días de otoño han descargado sobre cercanos lugares geométricos y que, si pueblos y ciudades han sufrido su azote, hasta los más negados a consideraciones solidarias, pese a ello nos hemos visto acuciados a pensar qué está pasando, que es aquí, en esta especie de consideraciones donde hemos ido ordeñando los hervores de nuestra conciencia, y uno se pone algo mosca oteando el horizonte cuando, por arte de no se sabe qué coincidencias, en estos días arrasados en diluvios peninsulares tan nuestros (que no sólo porque esas aguas han presentado su tarjeta de visita en otras penínsulas, cabos y costas) me han cogido leyendo unas páginas (soberbias por cierto) de Cees Nooteboom («533 días» Siruela), en las que confiesa que:

'La bellasombra sacude sus hojas como si tuviera la sarna, y el fuerte viento ha roto una rama de la palmera. En el mercado, Segundina, a quien compro la verdura y la fruta, comenta que este es un verano en pleno invierno, lo cual no le desagrada, aunque le causa cierta inquietud. En el Diario de la isla ha leído que en el polo norte se ha registrado una temperatura de 2ºC, cuando la temperatura habitual en invierno es de -40º C. Esto no puede acabar bien; parece el presagio de una catástrofe', que, antes de cerrar del todo la opción de la cita habrá que señalar las líneas maestras de esa desgracia, un como 'encuentro con un campo de batalla lleno de heridos de guerra', que es así, como un desastre telúrico, como se empieza a ver esta como rebelión de la climatología en derrota no se sabe bien aún por cuales motivos que así ocurre cuando hay muchos, que se queda todo el mundo mirando hacia el cielo como parece que mirara en viejísimos tiempos prehistóricos el hombre neardenthal o el cromagnon y de ahí sus ofrendas megalíticas; la estampa tan socorrida en las pantallas televisivas del oso blanco en busca de su alimento, los icebergs que se deshielan y las aventuras nórdicas que parece que fueran exprofeso para la alquimia narradora de un Verne ya no tienen lugar cuando las pisadas de los hombres en los polos se marca tan generosamente, y hasta habrá seguramente, un brote epidémico de paralipofobia (que así es llamado el miedo a un desastre más o menos inminente, y no sólo de pantofobia (palabra con la que se designa a todo miedo y a todos los miedos), como también pudiera ser u ocurrir conturbándonos, no sé si prematuramente, la poca o mucha existencia, según.