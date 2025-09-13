Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La continuidad como remedio a la crisis en Francia

Gorka Angulo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La tormenta perfecta se ha desatado en Francia con una crisis de régimen de la V República acelerada por el suicidio político del ya exprimer ... ministro, François Bayrou, el bloqueo parlamentario, las movilizaciones ciudadanas y sindicales de protesta contra el austericidio, que se sabe cuándo y cómo comienzan, pero no cuándo y cómo terminan, y una situación financiera que enciende todas las alarmas en la segunda economía de la Eurozona con un mal pronóstico de las agencias de calificación. Lo de Bayrou es difícil de explicarse desde el minuto uno. Lo lógico hubiera sido buscar un consenso sobre el proyecto de presupuesto, él, que se jacta de ser de digestión lenta ante las grandes decisiones, y después de solicitar la confianza de la Asamblea Nacional, pero no al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La continuidad como remedio a la crisis en Francia

La continuidad como remedio a la crisis en Francia