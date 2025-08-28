Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

AFP

La 'rentrée' caliente de Macron y Bayrou

Gorka Angulo Altube

Periodista

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Francia comienza septiembre con una arriesgada petición de confianza de su primer ministro, François Bayrou, que aporta más inestabilidad e incertidumbre a un país con ... una triple crisis: política, financiera e identitaria. La crisis institucional la origina la Asamblea Nacional 'colgada', con tres grandes bloques políticos que no consensúan nada y que han convertido a Bayrou en un superviviente nato al superar ocho mociones de censura desde diciembre del año pasado, con el presidente Emmanuel Macron ausente de los números rojos de sus cuentas y dedicado a temas de defensa y exteriores con liderazgos fallidos en la OTAN, África, Ucrania o Gaza.

