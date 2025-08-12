Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Europa hipócrita

Gontzal Mendibil

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

El mundo occidental vive con estupor la actitud de la mayoría de sus gobernantes hacia la situación de horror que padece la población de Gaza, ... ante la que manifiestan, sin atisbo de pudor, una indiferencia difícil de digerir por una ética en la que el ser humano importe. Estamos asistiendo inermes a la pérdida de una ética que creíamos regida por lo humano y que está siendo sustituida por un sistema en el que el bienestar individual es lo más importante. Es el desprecio a los derechos humanos, el desprecio a la vida donde todos estamos involucrados. 'Viva yo bien y no miro a quién'. Así quedamos todos atrapados en la red tejida por el dios dinero.

