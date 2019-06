Gladys. 40 años después

Cuarenta años del asesinato de Gladys... y sigue en la memoria de todos. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces: Gladys se ha convertido en un símbolo. Somos personas porque utilizamos símbolos. Unas veces los símbolos son cosas, o animales. Otras veces son las propias personas las que se convierten en símbolos. Por ejemplo lo fue Che Guevara para varias generaciones. O Mahatma Gandhi para los que apuestan por la no violencia. Pues nuestro símbolo es Gladys. Por muchas razones. Voy a dar algunas. Gladys es un símbolo de la injusticia absoluta, de la utilización de la fuerza bruta contra la razón. Por haber sido una víctima de esa violencia militar se convierte en símbolo, no solo de la lucha ecologista, sino del movimiento antimilitarista. Pero no voy a insistir en el carácter de víctima de Gladys. Ya lo han hecho muchos y este año siguen haciéndolo -ahora parece que sí- instituciones, prebostes y mandatarios. Voy a subrayar otro aspecto simbólico de Gladys, que considero de absoluta actualidad. Antonio Machado, en 1915, reflexionaba sobre la política española de su tiempo: aquel turnismo de conservadores y liberales, preñado de caciquismo y fraude electoral. Comparaba a los políticos con un cochero que guiaba el carruaje en que viajábamos todos y comprobaba el poeta una situación límite. Decía el bueno de Machado, hombre moderado donde los haya: «Mas, ¿qué haremos con un cochero loco o borracho que nos lleva a galope y alegremente al precipicio? Habrá que arrojarlo a la cuneta del camino, después de arrancarle por la fuerza las riendas de la mano. Revolución se llama a esta fulminante jubilación de cocheros borrachos». La metáfora de Machado es completamente actual. Tenemos un sistema económico y político en el que unos locos henchidos de vanidad, amantes de la velocidad, azuzan a los caballos, ignorando el peligro colectivo inminente. Gladys, símbolo. No un símbolo muerto, sino muy vivo entre nosotros.