Gaztelagun, otra vez

Nuevamente he de agradecer al señor viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco su interés y su rápida respuesta. Tengo la impresión, puede que equivocada, de que se siente un poco molesto porque la lectora, o sea yo, no valore el esfuerzo que su Consejería está haciendo. Nada más lejos de la realidad. La ciudadana, que soy yo, lo valora; lo que subrayo es el exceso de triunfalismo a la hora de proclamar grandes éxitos que no lo son. Lo siento. No se trata de un problema personal (ya me gustaría tener menos de 35 años, pero quedaron muy lejos) Ni de polemizar con usted. Se trata de insistir en que tenemos un problema social de primer orden y en que, basándome en los datos del propio Gobierno Vasco, creo que este plan de ayudas no llega ni de lejos a la gran mayoría de los jóvenes vascos. Según el Observatorio de la Vivienda, el precio del alquiler libre en Euskadi es de 1005,6 euros. ¿Que hay alquileres de 590 euros? Seguro. Pero... ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Qué porcentaje de jóvenes puede acceder a esos alquileres? Naturalmente los pocos jóvenes que consigan las ayudas del plan Gaztelagun estarán encantados ( y yo me alegro por ellos) ¿Y los demás? ¿Cuántos son y qué opinan? Nada me alegraría más que tener que concederle el año 2021 que Gaztelagun u otros proyectos fueron un éxito y que el problema de la emancipación juvenil quedó en el olvido. Lo espero de corazón.

:: JAIONE ARAMENDI SAN SEBASTIAN