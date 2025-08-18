Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Txiki' y Otaegi

Gaizka Fernández Soldevilla

Historiador

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

La propaganda y las celebraciones rituales los convirtieron en mártires de ETA. Cada año la izquierda abertzale conmemoraba la fecha de su fusilamiento con la ... jornada del Gudari Eguna. Le ha servido para premiar simbólicamente el compromiso de los terroristas, consolar a sus familias, mantener la fidelidad de los militantes, atraer a los inmigrantes ('Txiki' era extremeño), ofrecer un modelo de conducta heroica a los jóvenes y humillar a las víctimas. Al hilo del 50º aniversario de las ejecuciones, el nacionalismo radical se ha embarcado en una nueva, intensa y larga campaña de homenaje a ambos, que ahora son presentados como antifranquistas que dieron su vida por la democracia. Se trata de reivindicar la herencia de ETA, pero tergiversando su historia. La campaña ha dado un acelerón durante el verano, con profusión de actos y cartelería, pero hemos mirado a otro lado. Hasta que el gobierno municipal de Zarautz (PNV-PSE) ha quitado una lona con las fotografías de 'Txiki' y Otaegi de un espacio protegido y simbólico: estuvo decorado por una gigantesca pintada a favor de los presos de ETA hasta 2011.

