Familia de la tele desestructurada

Estoy escandalizado con la velocidad a la que La 1 de TVE está yendo cuesta abajo y sin frenos. ¿Quién está en la cabina pilotando la aeronave pagada por todos donde los tripulantes somos todos los españoles y donde parece que no podemos hacer nada frente a ninguna de las turbulencias? La cadena pública ha perdido completamente el norte sobre las funciones que debe cumplir, entre las que se encuentra la transparencia, la representatividad y el servicio social, junto a un entretenimiento blanco, educativo que promueva valores fundamentales. Nada de esto se cumple; lo podemos ver en programas donde no sólo las cosas que ocurren son más que cuestionables, sino que a pesar de las malas audiencias y los escándalos se siguen emitiendo cuando ninguna cadena privada mantendrían un formato con datos del 10% de share y menos. La cadena tiene la intención de meternos con calzador 'La familia de la tele'. Basta ya de costumbrismo. Dicen que es lo que el público quiere ver. No, lo que se pretende es que traguemos pan y circo para distraernos de pensar, que es lo que realmente deberíamos estar haciendo. Igual ese es el miedo de la cadena pública, que se nos ocurra pensar.