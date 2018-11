AVA CON GABARDINA

Ella me confiesa discretamente: «Pues chica, yo no soy muy animalista, la verdad». A pesar de todo, ha cedido. Sus hijas le daban la turra con peticiones, en orden caótico: un gato, un perro, un loro, un bebé... Ha sido un gato y lo ha llevado a casa, como ellas querían, «un día cualquiera», que significa que no tiene por qué ser un cumple, ni Navidad ni nada.

Yo tampoco soy de hacerme adicta a la literatura de naturaleza, ahora tan de moda. Leo la reseña del ultimo libro de Sy Montgomery, la audaz y exitosa escritora enamorada de los tigres, un cruce entre Indiana Jones y Emily Dickinson. La señora Sy ha sido perseguida por un gorila, desnudada por un orangután, mordida por un vampiro y ni por esas me emociona el género literario. Es otra que ha vuelto a hablar maravillas de los pulpos: que si son súper listos, que reconocen nuestras caras, que pueden jugar con piezas infantiles de lego... vale, le aceptamos como animal de compañía, pesaos. Preparado 'a feira' me encanta pero ahora ando detrás de un truco para cocinar gambas a la gabardina, transmitido de forma ultrasecreta de un hostelero a otro bajo juramento.

Qué quieres, me gustan más las personas que los bichos. Como al actor Paco León, que nos cuenta, en la serie 'Arde Madrid', más la historia de su criada que la de la propia Ava Gardner, en pleno desenfreno de los años 60. Paco se ha fijado también que en la famosa escena de John Lennon y Yoko Ono en la cama se ve en una esquina a una mujer con cofia y delantal blanco: «En los momentos históricos -dice- siempre hay una persona haciendo las camas». Ese relato es el que a mí me interesa, como las gambas a la gabardina, más que un gatito peludo.