El funcionamiento de la ITV

Escribo para quejarme de cómo funciona la ITV en el País Vasco: llamas por teléfono y no contestan, si te contestan dicen que no tienen fecha; le digo que me dé hora para cuando sea y me responde que la agenda de mayo la tienen cerrada... Y si lo intentas por internet idem. No entiendo que una cosa que nos obligan a cumplir, y que no podamos, eso sí, si te pillan sin tenerla... toma receta. Imagino que será un asunto muy dificil de solucionar ya que tenemos a todos los políticos ocupadisimos en sacarse fotos. ¡Qué vergüenza!