El fuego y los bobos

Digamos que ya hay suficiente fuego y reservas de carbón en las calderas y, también, la cantidad de bobos suficiente para prender fuego a lo que haga falta. Una vez más en nuestra vieja y manipulada Historia. Además, los responsables del actual desgobierno, estatal y mundial, se encuentran ya, a Dios gracias, a buen recaudo, en sus palacios de invierno y rodeados de sus asesores económicos, políticos, militares y seguramente, tal vez, también religiosos. Mediante la presente me despido: ala, ahí os quedáis, con vuestra competición y lucha por sobrevivir. Qué más se os puede decir si estáis ciegos y sordos, y ni se os ocurre siquiera pensar que la 'realidad' sea posible de otra manera distinta. Por ese camino, gobernantes o bobos, no tenéis remedio -¿acaso pensáis que lo tenéis?-, ni tampoco aquellos que relatan, con mayor o menor sesgo, lo que pasa y no os han mandado definitivamente al infiernos.