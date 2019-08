Frenazo europeo Editorial La Eurozona afronta el enfriamiento de su economía con test de estrés como el Brexit y con un liderazgo por redefinir, mientras España sigue en funciones Jueves, 15 agosto 2019, 09:10

El frenazo sufrido por Alemania y Reino Unido -aún miembro de la UE- y las fuertes caídas registradas en las bolsas mundiales ante el temor a que la Eurozona se adentre en una nueva recesión retrotrajeron ayer a los temblores que cundían en los mercados durante la última gran crisis económica, que se inició en 2007 en Estados Unidos con la debacle de las hipotecas 'subprime'. Aun es pronto para calibrar la dimensión y el alcance de los nubarrones. Pero la Reserva Federal estadoundiense ha rebajado los tipos de interés por primera vez en una década ante el peligro de desaceleración, el BCE está alerta de cara a su reunión de septiembre y los datos de Eurostat divulgados ayer suman motivos para la inquietud. Aunque la economía de la zona euro ha seguido creciendo en este segundo trimestre del año, lo ha hecho a un pírrico 0,2% que reduce el ya corto 0,4% registrado entre enero y marzo. Una contracción general que encuentra su principal explicación en el parón de la locomotora alemana, que acumula ya dos trimestres -no consecutivos- de PIB en términos negativos, y en el desgaste británico producto de las tensiones del Brexit y de la inestabilidad política al que éste ha dado lugar. La incertidumbre que alimenta la caótica ruptura de Reino Unido con sus socios comunitarios, agravada por la promesa de su nuevo 'premier', Boris Johnson, de que el divorcio se consumará el 31 de octubre haya o no acuerdo con Bruselas, va ligada a la zozobra que causa en el escenario internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una guerra arancelaria que repercute en las exportaciones de Alemania, que se ve afectada a su vez por los cambios que la electrificación y otros factores están introduciendo en la influyente industria del automóvil. La improvisación y la ligereza que viene caracterizando la ejecutoria política de Donald Trump y Boris Johnson constituyen, en sí mismos, dos elementos de alto riesgo en un contexto global siempre complejo y sensible a las crisis geoplanetarias. Pero esta constatación no exonera a la UE de la responsabilidad de anticiparse a las amenazas y protegerse en lo posible ante ellas, cuando permanece fresca aún en la memoria de las instituciones comunitarias y de los ciudadanos europeos la crisis que estuvo a punto de llevarse por delante la cohesión del euro y que generó desigualdades y desequilibrios que todavía persisten. Esta Europa, con el germen en sus propias entrañas del populismo que practican Trump y Johnson, está pendiente de que arranque la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen y ha de afrontar la paulatina retirada de Angela Merkel -sin que la Francia de Macron ofrezca suficientes garantías por ahora de poder coger ese testigo- y el vértigo del Brexit. Test de estrés en un contexto de crecientes dudas económicas que pilla a España en funciones.