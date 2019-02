Fraude novedoso

El florecimiento de los pisos para uso exclusivamente turístico en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi y el negocio a que ello da lugar, tanto doméstico como organizado a través de plataformas digitales, han movilizado a las instituciones para acotar el fenómeno en una doble dirección: una, intensificando la regulación legal; y dos, fiscalizando el beneficio económico que los particulares obtienen de estos arrendamientos. Mientras la normativa puede estar sujeta aún a interrogantes, en tanto que no está resuelto el pulso entre los poderes públicos y los organismos que velan por que no se vulnere la libre competencia, no es el caso de las declaraciones al fisco, que resultan obligadas. De las 1.500 viviendas turístiscas situadas en Gipuzkoa que aparecen en el registro del Gobierno Vasco, el 43% no fueron consignadas por sus propietarios en la declaración de la Renta de 2018. Se trata de un fraude notable que erosiona al erario y que debe perseguirse para combatir el resquicio en las finanzas públicas que ha abierto tan novedosa forma de negocio. Sería ilustrativo conocer cuántos de esos propietarios se resisten al escrutinio del fisco por primera vez y cuántos ya lo hacían con pisos colocados antes en el alquiler convencional y con la puntual aquiescencia de los arrendatarios. Porque la erradicación del fraude fiscal pende de la conciencia individual y del compromiso colectivo.