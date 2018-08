Franco como señuelo Su exhumación desea atraer el foco político sobre algo ya amortizado, con la intención, tal vez, de que olvidemos los graves problemas que nos aquejan LUIS HARANBURU ALTUNA Lunes, 27 agosto 2018, 06:31

Me es personalmente indiferente la suerte que corran los restos del dictador Franco, siempre y cuando el sentido común y la dignidad humana prevalezcan. Franco es historia, aunque su recuerdo perdure en el tiempo como la desdichada memoria de un tiempo tan atroz como cruel. Ahora el gobierno socialista de Sánchez pretende revivirlo como metáfora de un tiempo que acaso algunos añoren. Su exhumación es un señuelo que desea atraer el foco político sobre algo ya amortizado, con la intención, tal vez, de que olvidemos los graves problemas que nos aquejan.

En los primeros años de la transición política española se hizo célebre la expresión de que 'contra Franco se vivía mejor'. Se quería con ello expresar que contra la dictadura del nacional-catolicismo era mucho más sencilla la actividad política, al no tener que precisar las posiciones políticas de cada cual, ni perfilar consensos básicos para avanzar en la conquista de la democracia. La política era fundamentalmente binaria y la existencia del adversario nos venía dada por la rotunda presencia de la dictadura franquista. Franco y su dictadura tenían, además, la virtualidad de explicar todos los males y desaguisados que acontecían en España. La bipolaridad Franco/democracia hacía más fácil la explicación de nuestras carencias culturales, económicas y políticas, e incluso personales, al servir de chivo expiatorio de todo cuanto era malo y deficiente en nuestras vidas. Franco era la excusa perfecta de todo lo malo que nos acontecía, como ahora lo es la derecha política española convertida en 'extrema' según Puigdemont.

La democracia es un estado de esfuerzo continuo para pactar con quien es diferente y piensa distinto; requiere de responsabilidad para asumir nuestras debilidades; nos obliga a pensar y dilucidar entre lo bueno y lo menos malo; nos impone buscar el pacto con el adversario y nos demanda ser más humildes y humanos. Nada de todo esto era necesario mientras Franco existía ya que bastaba con la genérica ilusión de que él, y tan solo él, encarnaba el mal absoluto. Pero el hecho es que la mayoría de la población española o vasca se acomodó con resignación e incluso con delectación al 'statu quo' franquista. Tan solo unos pocos lucharon contra la dictadura. La bipolaridad política que el franquismo propiciaba entre fachas y demócratas, entre franquistas y antifranquista constituía un marco de relación política que muy pronto se echó de menos al consolidarse la democracia española y sobrevenir las dificultades inherentes a la complejidad democrática. Fue con Zapatero con quien Franco volvió a cobrar actualidad al constatar que contra el mal absoluto, representado por la derecha española, se vivía mucho mejor que coexistiendo con ella. Es entonces cuando se comienza a cuestionar la bondad de nuestra transición política. Es de aquella época la promulgación de la ley de Memoria Histórica aprobada durante el mandato de Zapatero.

El movimiento del 15-M de 2011, capitalizado por Podemos, elevó al rango de lo indiscutible la postergación de la derecha española a la categoría de lo infame y corrupto. Corrupción, que todo sea dicho, el PP se encargó de hacer plausible con su presbicia ante las reiteradas corruptelas de algunos de sus miembros. La irrupción del populismo de Podemos contagió al resto de las opciones políticas, que no dudaron en sacar del baúl de los recuerdos el espectro del franquismo encarnado ahora por la derecha española, calificada de 'extrema'.

Cuando Pedro Sánchez determinó la urgencia de desenterrar los restos de Franco, nadie puso en duda su recta intención y todos callaron ante la evidencia de que Franco seguía vivo mientras no fuera desenterrado y sometido al sumarísimo juicio de quienes no padecieron sus rigores. Franco murió el año 1975, cuando Sánchez apenas tenía 6 años y Pablo Iglesias no había nacido todavía. Pero poco importa la edad cuando de lo que se trata es de ganar una guerra perdida hace 79 años. Nada tiene de extraño cuando los separatistas catalanes siguen pretendiendo ganar una batalla perdida en el año 1640 o cuando los nacionalistas vascos se empeñan en reclamar la victoria en la batalla de Arrigorriaga del año 870. No deja de ser irónico, con todo, que el perdedor de todas las contiendas electorales a las que se ha presentado, se alce ahora con la victoria de haber vencido a Franco, 43 años después de su muerte. Contra Franco se vive mejor, y más aún si se le utiliza para enmascarar los graves problemas que nos afectan.

Pedro Sánchez ha decretado con urgencia la exhumación de los restos de Franco y recupera con ello una costumbre de la Inquisición que solía desenterrar los restos de quienes habían sido condenados por herejía o conducta impropia, para proceder a su quema. Esperemos que todo esto no signifique el regreso de la Inquisición que fue abolida en Cádiz en el año de 1812 a propuesta de un insigne, aunque olvidado, liberal guipuzcoano llamado Miguel Zumalakarregi.