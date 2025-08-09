Infanticidio

Comenta Compartir

Los padres no deberían dejar que los niños vieran los telediarios por las escenas tan brutales que pueden observar. Imágenes de niños famélicos con la ... palidez de la hambruna reflejada en sus rostros, y con una olla en las manos suplicando algo de comida. Ver cómo incluso son asesinados en las colas del hambre. Imágenes que duelen, que hacen mucho daño físico y psicológico a las personas normales de cualquier edad, pero especialmente a los menores. Es incomprensible que con las monstruosidades que estamos viendo, no seamos capaces de parar este genocidio; y que ni la ONU ni las organizaciones humanitarias, ni las condenas de la mayoría de los países democráticos, consigan evitar que se siga asesinando a cientos de personas y que les falte agua, comida, luz, medicamentos esenciales, incubadoras, leche para los lactantes... Y es preocupante que la OMS no consiga que se respeten los centros sanitarios para poder asistir a los cientos de heridos y mutilados que llegan cada día. Nuestra más enérgica protesta y apoyo incondicional por todos los medios posibles, a las crecientes manifestaciones de repulsa, que luchan para que este horror y la utilización del arma mortífera del hambre, terminen ya.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión