Infanticidio

FRANCISCO MUÑOZ DONOSTIA

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:04

Los padres no deberían dejar que los niños vieran los telediarios por las escenas tan brutales que pueden observar. Imágenes de niños famélicos con la ... palidez de la hambruna reflejada en sus rostros, y con una olla en las manos suplicando algo de comida. Ver cómo incluso son asesinados en las colas del hambre. Imágenes que duelen, que hacen mucho daño físico y psicológico a las personas normales de cualquier edad, pero especialmente a los menores. Es incomprensible que con las monstruosidades que estamos viendo, no seamos capaces de parar este genocidio; y que ni la ONU ni las organizaciones humanitarias, ni las condenas de la mayoría de los países democráticos, consigan evitar que se siga asesinando a cientos de personas y que les falte agua, comida, luz, medicamentos esenciales, incubadoras, leche para los lactantes... Y es preocupante que la OMS no consiga que se respeten los centros sanitarios para poder asistir a los cientos de heridos y mutilados que llegan cada día. Nuestra más enérgica protesta y apoyo incondicional por todos los medios posibles, a las crecientes manifestaciones de repulsa, que luchan para que este horror y la utilización del arma mortífera del hambre, terminen ya.

