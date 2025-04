Comenta Compartir

Ha fallecido D. Mario Vargas Llosa, mi autor predilecto nacido en el siglo XX. La noticia de su óbito me ha supuesto un sentimiento de ... orfandad, un mazazo, como sin duda han sentido sus inmortales personajes: Zavalita, Lituma, Pantaleón, Pedro Camacho, la tía Julia, etc. Era un adolescente cuando cayó en mis manos una de sus obras, 'La ciudad y los perros' y desde aquel bendito día hasta hoy he leído con fruición muchos de sus libros, excelsos; cada vez que me enteraba que iba a publicar uno nuevo, lo esperaba con avidez, sabiendo de antemano que al leerlo mi sed quedaría saciada. Cómo agradecerle la miríada de horas durante las que he aprendido y disfrutado ensimismado en la lectura, sintiéndome un genuino peruano bebiendo Inca Cola en Piura, degustando un ceviche en Miraflores... La deuda que he contraído con el sublime maestro es impagable; sus libros son píldoras que reconfortan el alma, maná que nutre el espíritu, el Partenón de las Letras. Me siento unido a él, como un feligrés, por un cordón umbilical, es uno de los míos. El día que le conozca en el más allá le preguntaré: ¿En qué momento se había jodido el Perú?, como se preguntó Zavalita.

