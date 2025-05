Comenta Compartir

Pensaba que el importe que perciben los jubilados como pensión es fruto de los años cotizados y su base de cotización; conozco pensionistas con la ... friolera de 45 y 50 años sobre sus espaldas y riñones; gracias a su trabajo, tesón y a las retenciones en las nóminas durante su vida laboral, se han hecho acreedores a una jugosa paga e incluso a la máxima que contempla la ley. Tiempo ha, una vistosa y sonora plataforma ciudadana recorre nuestros municipios abogando por la equiparación de la pensión de jubilación con el salario mínimo y con tal propósito ha recogido firmas por doquier; dicha pretensión supone, a decir verdad, una adulteración en los requisitos para acceder a la pensión. Bajo el manto de una solicitud dizque solidaria, de una actitud buenista, se esconde una discriminación positiva, un desatino, que se pretende cristalice en ley. No es de recibo que quienes sí cumplieron con las exigencias requeridas debamos contribuir con un óbolo para disfrute de quienes no consumaron sus deberes y todo son plañidos, lamentaciones y exigencias. So capa de una petición digna de encomio se oculta una flagrante injusticia; no todo vale. Todos queremos más, pero dentro de un orden: Quien no llora, no mama.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión