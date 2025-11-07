Inducción al juego

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Francisco Javier Sáenz Martínez

Lasarte-Oria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:17

El 22 de diciembre se celebra el sorteo más famoso de la lotería nacional. Deseamos que el Gordo acreciente nuestra cuenta bancaria; desde hace años ... tratan de persuadirnos, nos incitan a jugar de una forma sutil. ¿Cómo? Bares y comercios exhiben réplicas de gran tamaño del décimo que venden en el interior; el ciudadano es atosigado, sufre un pertinaz acoso rodeado de décimos que nos dicen «¿Y si toca aquí?»: Una comezón que roe. Los números quedan grabados en el subconsciente; conjuntos de seis cifras que nos seducen y logran que nos sintamos protagonistas del cuento de la lechera. Los décimos deben mostrarse en el interior de los establecimientos comerciales, detrás de la barra, como algo adicional y no como protagonistas, como un imán o un flautista de Hamelín. El Estado, quien más gana, debe actuar con la ética por bandera. Es propaganda dirigida al cerebro y agitación dirigida al corazón. Un proceder repugnante que hemos normalizado.

