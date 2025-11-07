Inducción al juego

Comenta Compartir

El 22 de diciembre se celebra el sorteo más famoso de la lotería nacional. Deseamos que el Gordo acreciente nuestra cuenta bancaria; desde hace años ... tratan de persuadirnos, nos incitan a jugar de una forma sutil. ¿Cómo? Bares y comercios exhiben réplicas de gran tamaño del décimo que venden en el interior; el ciudadano es atosigado, sufre un pertinaz acoso rodeado de décimos que nos dicen «¿Y si toca aquí?»: Una comezón que roe. Los números quedan grabados en el subconsciente; conjuntos de seis cifras que nos seducen y logran que nos sintamos protagonistas del cuento de la lechera. Los décimos deben mostrarse en el interior de los establecimientos comerciales, detrás de la barra, como algo adicional y no como protagonistas, como un imán o un flautista de Hamelín. El Estado, quien más gana, debe actuar con la ética por bandera. Es propaganda dirigida al cerebro y agitación dirigida al corazón. Un proceder repugnante que hemos normalizado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión