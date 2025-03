Eufemismos

Comenta Compartir

La sociedad actual adolece de un miedo cerval a las palabras que definen algo con una precisión quirúrgica y fácil de entender; hemos asimilado como ... algo normal hablar cubiertos por un embozo invisible, que disimula la cruda realidad almibarándola. ¿Por qué nos autocensuramos? El eufemismo implica además obligar a quien lo utiliza a emplear más palabras para decir lo mismo pero solapado, llegando el caso ridículo de caer en la verborrea. Verbigracia: 'El accidentado presentaba heridas incompatibles con la vida', para no decir que ha fallecido. Un vocablo que está en boga es 'rearmar' que significa equipar nuevamente con armamento militar o reforzar el que ya existía. ¿Por qué algunos se ruborizan negándose a utilizarlo y pretenden tratarnos como a una sociedad párvula mediante un eufemismo? Desterremos el lenguaje barroco, incluso churrigeresco, que nos obliga a utilizar abundantes elementos retóricos para ocultar lo obvio. No vivimos en los mundos de Yupi, ni subidos en una parra; no infantilicemos todavía más a la sociedad. Hablemos claro, como siempre lo ha hecho el pueblo llano: al pan pan y al vino vino, la hiel hiel y la miel miel.

