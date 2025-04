Comenta Compartir

Un año más se ha celebrado la efeméride del 14 de abril de 1931, el día del advenimiento de la Segunda República. Ese día algunos ... ayuntamientos izan en el mástil o despliegan en la balconada la bandera tricolor horizontal símbolo del efímero y controvertido régimen al que deifican exaltando sus logros y presentándolo como el culmen de la felicidad de todo un pueblo. Sin embargo, no todo el monte era orégano y lo que empezó con un recibimiento apoteósico y una desmedida ilusión fue degradándose día a día entre luchas cainitas, egos desmedidos e intereses espurios. Quienes representaban la república llamada burguesa se enfrentaron a cara de perro contra los defensores de la república popular que preconizaba la dictadura del proletariado; eximios defensores del régimen republicano acabaron por renegar de él, reconociendo que aquello no representaba el ideal primigenio. El punto de inflexión llegó en octubre de 1934 cuando partidos republicanos intentaron dar un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo y fue el comienzo del fin. Ironías del destino, el encargado de defender la república a sangre y fuego en 1934 en Asturias fue el mismo que se levantó contra ella en 1936 pero aquel régimen ya no era la genuina república, era otra cosa. Es otra historia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión