El dinero es uno de los dioses más adorados y para conseguirlo, mantenerlo y acrecentarlo, el ser humano es capaz de ejecutar las mayores vilezas. ... Viene a mi memoria una anécdota: El emperador romano Vespasiano, necesitado de reponer las exhaustas arcas públicas, implementó un impuesto, ahora lo llaman armonización, por el uso de las letrinas debido a que la orina se utilizaba para fines lucrativos. Su hijo se mostró indignado por la decisión y lo cubrió de reproches. El emperador le mostró unas monedas ingresadas gracias a dicho gravamen preguntándole si le desagradaba su olor; Tito respondió negativamente y su padre le replicó con un comentario que se resume: 'Pecunia non olet' –el dinero no huele–. Esta expresión latina dice que el valor del dinero no se ve afectado por su origen: cómo se logró, qué ignominias se perpetraron para obtenerlo. El dinero que entra al bolsillo de forma ilícita cumple sus fines; nuestra membrana pituitaria no detecta nada, pero sí nuestra conciencia. La riqueza, a veces, atenta a la ética y al decoro, y no existe ambientador que elimine el tufo.

