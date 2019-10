Festival de la ciencia

A lo largo de esta semana la gente científica ha estado muy presente en Donostia. Me gusta que la ciencia sea más cercana y próxima a la gente común. Aquí me encuentro. Siempre he admirado a los hombres y mujeres de ciencia que han ayudado y siguen ayudando a la humanidad a progresar. Quiero pensar en Pasteur, Fleming y Marie Curie y cómo no en toda esta pléyade de científicos que son buenos y metódicos observadores de la realidad que estudian, sea el campo específico en el que están imbuidos, rebosando sagacidad y constancia. Sagacidad para plantear hipótesis y constancia para verificarlas ordenadamente. Qué bueno esa horizontalidad de la ciencia con la información y la formación, qué ricos habrán sido esos diálogos con sus preguntas y respuestas con el público joven y adulto. Al final, la vida de un científico o de una mujer de la ciencia consiste en llevar a cuestas multitud de dudas, preguntas, interrogantes y, con paciencia metodológica, ir contestándolas a través de una investigación seria y tenaz. Creo que sin inteligencia, no sabríamos hacia dónde orientarnos y, sin corazón, seríamos como robots sin ternura ni emotividad.