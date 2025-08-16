Esperando la última residencia
Fernando Serrano Echeverría
San Sebastián
Sábado, 16 de agosto 2025, 06:05
El envejecimiento acelerado de la población y el aumento de la dependencia, sumado a la disminución de los apoyos familiares tradicionales, convierten el déficit de ... plazas de residencias para mayores existente y sus listas de espera en un problema urgente. Mientras tanto, se intenta prolongar la autonomía con adaptaciones en el hogar, atención domiciliaria, centros de día, teleasistencia, seguimiento médico, apoyo familiar y envejecimiento activo. Pero llega un momento que el ingreso residencial se hace necesario ante criterios de seguridad (caídas frecuentes, deterioro cognitivo severo), incapacidad funcional (dependencia para actividades básicas, necesidad de supervisión 24 horas), situaciones médicas complejas o ausencia de red de apoyo. Las instituciones deben agilizar la creación de plazas, y la ciudadanía, asumir que también ellos pueden necesitar ingresar en una residencia y tener que oír a sus familiares: «Es lo mejor para tu bienestar. Estarás bien cuidado y acompañado. Te visitaremos constantemente».
