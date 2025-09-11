Prepararse ante la IA

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

FERNANDO SERRANO ECHEVERRIA EIBAR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La inteligencia artificial está transformando la sociedad y abriendo un camino de crecimiento exponencial. Es un cambio radical que está redefiniendo el empleo, la educación, la toma de decisiones y el equilibrio de poder global. Nos libera de tareas rutinarias y genera empleos especializados, pero también plantea riesgos: pérdida de privacidad, sesgos algorítmicos, sustitución laboral, concentración tecnológica, e incluso su uso en conflictos. Urge una regulación ética, transparente y adaptativa que priorice el bien común. A nivel personal, aunque nos abrume su repercusión mediática, no tenemos opción, hay que entenderla y adaptarnos. Ello implica revisar nuestras competencias, reforzar fortalezas, reconocer debilidades y potenciar aquellas capacidades que la IA no puede reemplazar: creatividad, empatía y pensamiento crítico. Solo así estaremos preparados para afrontar sus amenazas y aprovechar sus inmensas oportunidades.

