Comenta Compartir

La tiranía del resultado suele con frecuencia pervertir el proceso. Dicho de otro modo: si las formas no son correctas (si los medios son perversos) ... el resultado se corrompe. Y se hace inaceptable. Esto, en política, suele ponerse en entredicho. O al menos obviarse, omitirse, olvidarse con facilidad. Facilidad en función del interés, claro. Y ese es el oscuro peligro. El tenebroso peligro de inestabilidad que representa el hecho de que empecemos a permitir que se pierdan las formas impunemente. Porque cuando esto pasa, se ofende mal. Y si eso se exhibe con risotadas y arrogancia, mal vamos, Lutxo. Se empieza perdiendo las formas y no se sabe donde se acaba, viejo amigo. Esa es la cuestión. Vieja cuestión. Las formas importan más que el fondo. El fondo depende de las formas. Y adoptar la estrategia de exhibir a las claras que estás dispuesto a perderlas en tu lucha política, eso ya supone obviamente una violencia de inicio: un menosprecio que agrava la atmósfera de la psicoesfera nacional, no sé si me explico, le digo.

Y me suelta que a él, los toros, no tienen por qué no gustarle. Y que, de hecho, le encantan. Eso dice mi entrañable alter ego, el viejo gnomo. Pues eso, que estamos un día más, en la terraza del Torino, viendo pasar la vida, y de repente pasa una chica rubia en bicicleta. Septuagenaria, en realidad. Comiéndose un helado, con cierta pose sexy. O eso me ha parecido. Y entonces he pensado, no sé por qué, en que la política nacional anda necesitada de amor. O al menos, ya que el amor no es fácil, de un poco de educación. Perder las formas es perder la razón, Lutxo, le digo. Y me suelta: Pues esperemos que sea para bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión