Ese trocito del corazón

Comenta Compartir

Nos ha dejado un gran personaje. Un gran músico y compositor. Una persona que a pesar de su desaparición seguirá entre nosotros. Manuel de la ... Calva una de las dos almas del 'Dúo dinámico'. No fue solo un solista y compositor, fue algo más. Se convirtió junto con su otra alma, en el asesor y portavoz de «nuestros sentimientos». Se transformó junto a su compañero, Ramón Arcusa, en un símbolo de referencia. Sus canciones han pasado a formar parte de la historia de la música de este país. Han pasado a pertenecernos un poco a todos. Sus compases musicales, sus canciones no solo han servido para disfrutar bailando o simplemente escuchándolas han sido testigo de besos, abrazos de ese amor de juventud y madurez. Han pasado a formar parte importante de muchas de las biografías de las gentes que han sido seducidas por su buen oficio. Fue una pareja que traspasó el túnel del tiempo, aunque no cabe duda que lo seguirán haciendo porque hay trabajos y personajes que no desaparecen nunca. Descanse en paz. Donde haya una nota musical sabremos que te encontrarás cerca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión