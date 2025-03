A la orden

Comenta Compartir

Mi corta memoria me hace recordar tiempos pasados donde se pasó del todo vale a la defensa a ultranza de la naturaleza y del medio ambiente; poco después se pasó del no pasa nada a la obsesiva defensa de la salud; y ahora parece que vamos a pasar del no pasa nada al objetivo de la defensa de nuestras vidas. Espero que algún día nuestros líderes y políticos nos dejen tranquilos, y de verdad, en paz descansar, y no descansar en paz.