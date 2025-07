Comenta Compartir

Hubo un tiempo en el que los poderosos sobornaban a personas necesitadas para que hicieran algo que a ellos le interesaba. En el siglo XVII, ... la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz escribió su poema 'Hombres necios que acusáis' en el que ya abordaba el dilema acerca de quién peca más 'el que infringe por la paga o el que paga por el pecado'. Esta crítica de la autora a la hipocresía masculina nos sitúa hoy en el dilema sobre si es más deplorable el corrompido o el inductor. La condición de político elegido por los ciudadanos ha llevado a que el corrupto sea el corrompido, y que se olvide al corruptor. No cabe duda de que la idea de que un empresario corrompa a un político para que le adjudique una licitación repugna a todo el mundo. Pero hoy el poder del político es tan grande que se convierte en corruptor y corrompido. Es el empresario el que recibe el mensaje «si quieres esa adjudicación tienes que pasar por caja». No es fácil luchar contra la corrupción, no obstante debemos poner todos los medios para terminar con ella. Pero tampoco debemos olvidar que una gran mayoría de políticos son honrados y trabajan con principios honestos.

