Feminismo y religión Carta al director TOLOSA Martes, 26 marzo 2019, 07:54

En las páginas centrales de 'Domingo-DV'(24.03.2019) había un largo artículo sobre «El feminismo ha llegado a la religión». Y hablaba de la experiencia de una islamóloga Kahina Bahloul que quiere ser la primera imán de Francia. Me alegré. Pensé que el islamismo puede ir saliendo de su letargo 'medieval', ancestral y machista. Y me preguntaba: ¿Dios tendrá que ver con el machismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que Dios otorgue la vocación al sacerdocio a los hombres? ¿Es posible que Dios discrimine a las mujeres? Y si el sacerdocio es servicio, las mujeres anda que saben de servicios... pero claro, el servicio sagrado de intermediación con Dios es cosa de hombres (¿?). Una cierta pensada a esto habrá que hacer. Se suele argüir que Jesús sólo eligió a hombres, cosa sumamente discutible, puesto que su discipulado estaba compuesto por hombres y mujeres. ¿De verdad, todo esto va en la línea del mensaje evangélico o es una exégesis masculina, misógina, patriarcal y machista? ¿Por qué la mujer es marginada en diversos ministerios en la iglesia y no puede ser sacerdotisa?