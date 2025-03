Feminidades antifeministas

Comenta Compartir

Sabemos que la contribución de las mujeres al triunfo aliado en la I Guerra Mundial espoleó a los movimientos de emancipación social y política que ... hace cien años encarnaron figuras como las feministas, las sufragistas y las 'modernas'. Mucho menos conocido es que en su lucha no solo afrontaron la oposición de hombres sino también de inconformistas de su mismo sexo. Mujeres tanto de derechas como de izquierdas, no menos audaces, inteligentes y singulares, que en nombre de la libertad individual fustigaron al feminismo como «la nueva religión» que pretendía imponer estereotipos alternativos y un modelo mediocre de liberación. Periodistas, escritoras o artistas a las que no preocupaba o incluso disgustaba la llana igualdad, entendiendo que la mujer se afirma en cuanto se discierne.

En ese combate estuvo Maryse Choisy, nacida en San Juan de Luz en 1903 de padres desconocidos y sin siquiera partida nacimiento. Discípula de Colette, amante y protegida desde joven por la escandalosa Rachilde −quien provocó a las chicas a la moda 'garçon' con un panfleto titulado «Queridas, sed modernas y permaneced mujeres»−, a Maryse hemos de ubicarla como un verso suelto entre las mujeres combativas de los años veinte que arrojó luz sobre el proletariado femenino y disipó algunos clichés discriminatorios. Doctora en Filosofía, estudió Biología en Cambridge y aprendió sánscrito para marchar a la India donde, en diferentes viajes, trató con Tagore, Gandhi o el Dalai Lama, se hizo experta en yoga y en espiritualidad oriental. Psicoanalizada por el mismo Freud y pionera de los estudios sexológicos, cultivó la excentricidad pintándose las uñas de rojo (algo nunca antes visto), los ojos entenebrados de kohl y adornada con una serpiente viva al cuello. Como hombre, criada, maniquí o taxista, se adentró en prostíbulos y cárceles, en un monasterio o en la Bolsa para elaborar reportajes sensacionales, que no sensacionalistas. Abogaba por la autonomía sexual y el derecho al placer, y veía la supuesta liberación femenina como una trampa conducente a la melancolía. «Corremos hacia la emancipación como un pagano desencantado corre hacia un nuevo Dios –escribió−, como un diletante hastiado hacia una voluptuosidad inédita, como un niño hacia un juguete desconocido». Maryse Choisy representa una deslumbrante cara B de la hoy llamada 'lucha de género', pero que ella, como otras feminidades antifeministas, entendía como una búsqueda de la felicidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión