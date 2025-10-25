Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donde nace el viento

Ovejas

En Madrid, en la mismísima Puerta del Sol, lugar emblemático, coinciden dos manifestaciones, distintas y dispares, aunque no antagónicas

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El autobús que va de San Sebastián a Madrid hace regularmente una breve parada en la villa de Lerma, población que lleva siglos en ese ... sitio, sin demasiado cambio. Al lado de la parada de autobuses, hay otra, tan visible como la anterior, aunque los objetivos y, sobre todo, destinos, sean completamente diferentes. Se trata de un tanatorio, donde preparan a los difuntos para el supuesto y último viaje. Da qué pensar la semejanza entre ambos espacios, viaje de ida y vuelta en un caso, tan solo de ida en otro, porque nadie vuelve, que se sepa, una vez ha dejado este mundo y se ha encaminado al más allá: a saber en qué páramo se encuentra. Los vivos pueden regresar, tienen su oportunidad; los otros, no, aunque aparezcan de vez en cuando entre sombras, en los resquicios del pensamiento, en la vigilia del recuerdo.

