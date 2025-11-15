Olor a tinta

Cada persona, cada lugar, cada momento, emanan, todos, en cada circunstancia un olor característico. Las cocinas de las casas, cuando éramos niños olían a humo ... suave y a verdura recién hervida. Se encendía la económica con un poco de carbón, y, de paso, ayudaba a que la sala y alguna habitación cercana se caldeasen.

Por noviembre empezaba el frío, la niebla matinal no se disipaba hasta casi el mediodía. Andábamos casi a ciegas, como por instinto, vigilando los pasos para no tropezar con adoquines; la temperatura gélida duraba mucho tiempo. Había métodos para que al cuerpo no le afectara demasiado y, por tanto, no sufriera. Nos poníamos castañas recién asadas en los largos bolsillos del abrigo, cuando íbamos al colegio o a hacer algún recado en la calle inmensa y solitaria. De noche, nos metían botellas de agua caliente en la cama, las poníamos bajo los pies para calentarnos mientras durara aquel calor que nunca fue eterno. La sensación imperecedera de frío es algo que se recuerda; por mucho tiempo que pase deja su huella recia en la memoria espesa, carcomida a veces por aquellos momentos en que la baja temperatura térmica alentó e impulsó la fiebre de las pasiones desconocidas, mal entendidas y peor gestionadas, por ser puramente imaginarias. El pueblo olía a hollín, a ferralla, a óxido, a chatarra, a hojas caídas, también a la comida que preparaban los restaurantes y los bares que temprano comenzaban su trabajo. Desde entonces, muchas veces me he preguntado a qué huele la infancia, cuál es el olor único de la inocencia.

¿A qué huele la humanidad, cuando deja de oler a los artificios con los que enmascara y disimula su propia naturaleza? Huele a trabajo y a fatiga, a horas pasadas en duermevela, a ocasiones perdidas, a viajes necesarios en autobuses abarrotados y en metros cargados de hombres y mujeres, con el aire viciado y el ánimo dormido y la esperanza vana. Siempre estamos moviéndonos, la quietud no existe, tampoco en la mente. La inquietud que anida en la jaula del corazón calma con fuerza por liberarse y volar lejos del ruido y de la desidia, donde pueda permanecer sin ser molestada.

Sin embargo, siempre hay habitaciones que huelen a fresco, a limpio, a pureza original, cuando no a agua de colonia sencilla y rústica. Hay habitaciones que huelen a papel y a tinta, a literatura, a las tierras lejanas que sólo existen en los libros. Hay habitaciones que despiden el tufo amargo de la soledad fría y desconsolada.