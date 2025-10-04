Alguien, cuyo apellido me niego a reproducir, escribió que la lectura no hacía mejores a quienes tenían la costumbre de leer, que son lo que ... son, aunque no sean legión, ni mucho menos. ¡A dónde vamos a ir a parar! Sólo faltaría que además de convertir la lectura intensa a menesterosos en príncipes de Dinamarca, a desesperados en paladines de la esperanza eficaz, también los hiciera, aunque fuese durante un instante, en mejores seres de lo que son, que no es mucho ni poco. Hay quien afirma, en tono semejante, que la religión, la literatura o la filosofía no hacen mejores a quienes practican y se perfeccionan duramente en dichas artes difíciles y no habituales, pero la verdad es que la religión hace santos, seres especiales, apartados de la norma y de la normalidad, superiores en alguna cualidad que otras gentes no poseen.

Partamos de una constatación, que nada tiene de científica, en el mundo hay personas buenas y otras que no lo son, que no se pueden llamar de esa forma, que rehúyen desde el simple trato cualquier atisbo de bondad. Tampoco es pedir mucho un ápice de dulzura, una pizca de benignidad, pero ni por esas: como pedir peras al olmo desgarrado por el viento y la fatiga de las edades pasadas. A quien sea bueno por naturaleza la lectura lo hará mejor, si aprende; a quien no lo sea, quizás sí y quizás no, depende.

La literatura y la filosofía dan consuelo a quien lo necesita y sabiduría al que viene de pobres y enfangados predios de ignorancia. A quien va por la vida lleno de prejuicios burdos, juzgando al prójimo sin conocerlo ni quererlo, le trae, extendiendo visillos de inteligencia, la luz que probablemente necesita, aunque no lo sepa, ni lo desea. La comprensión del mundo que nos rodea, esa selva intrincada para algunos, un desierto feroz para otros, no sería posible sin lecturas adecuadas, sin profundizar en teorías u observaciones que, anteriormente, alguien ha escrito.

La escritura tampoco hace seres mejores a quienes escriben, ni tampoco peores, obviamente. Algunos enferman en el transcurso de su actividad y otros de repente sanan de sus males insólitos. Pero nada de esto tiene que ver con la bondad ni con la maldad congénita o adquirida. Leer, escribir, pensar son actos inocuos, que a ninguna parte van, si no se quiere que vayan al fondo de ese armario inmenso que es la experiencia acumulada de cada cual, donde la felicidad compite con la desdicha y la alegría con la desazón.

Y tiene que llover a cántaros.