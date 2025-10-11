Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donde nace el viento

Decadencia

Educar bien, enseñar bien, significa educar y enseñar según los valores solidarios. Me da, sin embargo, que la tendencia actual es otra...

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Vamos cayendo y cayendo, sin saber adónde iremos a parar. Es cierto que se puede caer más abajo de lo que se cae, porque nunca ... están los límites de la caída definidos del todo. Es un acto que tiene inicio, pero difícil adivinar cuál es el fin. La decadencia es una caída larga y lenta, casi inadvertida, como copos de nieve. La decadencia del imperio romano duró siglos; hay quien afirma que no ha tocado fondo, que queda un trecho todavía por recorrer antes de la consumación en otra entidad, otro imperio o reino, otra república, otra ruindad. Los especialistas dudan y no se ponen de acuerdo en los signos y factores que predicen y vaticinan el inicio de la decadencia. La presencia de los bárbaros es uno de ellos, pero se ignora quiénes son los nuevos bárbaros que acechan esta civilización tan poco civilizada, en algunos aspectos y formas de actuación.

diariovasco Decadencia