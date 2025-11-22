Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donde nace el viento

20 N

Hace cincuenta años yo tenía dieciocho y era la persona más feliz sobre la tierra. Y, por mucho que lo invoquen, Él no saldrá del agujero

Felipe Juaristi

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Hace cincuenta años tenía dieciocho y, como otros muchos de mi generación, ya me creía adulto a esa edad temprana, sin saber que uno muere ... y, a veces, no llega a serlo. Encerrados en nuestras torres de cristal, el marfil era para exquisitos, veíamos el mundo a través de una atalaya sensible y lo juzgábamos desde nuestros prejuicios: tan pesados ellos, y tan ligeros nosotros, como fabricados con plumas. No veíamos a la gente tal y como era, sino tal y como queríamos, entonces, que fuera. Veíamos gente, mucha, pero no individuos ni personas. La diferencia entre nuestro idealismo y la realidad se hizo evidente un poco más tarde, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas. Pero cargados de poesía, a la derrota la llamamos desencanto, y tiramos para adelante.

