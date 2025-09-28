Tutorías y acoso escolar

Comenta Compartir

Los maestros tienen que estar atentos a todo lo que sucede en clases, baños, pasillos, escaleras, patio, comedor... con el fin de observar burlas, bromas de mal gusto, insultos, empujones, golpes, aislamiento... que evidencien el maltrato que pueda sufrir un alumno. Las tutorías, en Educación Primaria, abordan problemas propios del grupo o individuales, fomentan la confianza y la comunicación. Además proporcionan un ambiente preventivo en el que los alumnos se sienten apoyados y motivados, cumplen una tarea fundamental en el desarrollo de las relaciones saludables y en la resolución de conflictos a través del conocimiento mutuo y del debate, y son una excelente herramienta para identificar las necesidades de cada estudiante y prevenir el acoso escolar. Por supuesto, es imprescindible establecer una comunicación fluida y eficaz entre educadores y padres.