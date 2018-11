Qué facilidad tan feliz en la renuncia! Lo hubiera podido decir, con entusiasmo ínclito rebozado en mengues y dengues ( diablo en aprensiones si así placiere o pluguiere ) bien de melindrosos sujetos, caballeros cualquiera de aquellos de la España tan poderosa como pordiosera que quedan sobrenadando en el pulido cristal de los espejos nada cóncavos de la gran novelística de la picaresca andante: lazarillos, alfaraches, obregones, lozanas, buscones (que no quiero incurrir más allá del problema de los géneros en el que se debate, hoy por hoy, ése del género, sea neutro, epiceno, natural, etc, etc, en esa como gramática fenomenológica de espectro ambivalente en despertar de sueños infantiles en base a crueles golpes de la vida, esa madrastra (llamada también 'diosa del trampantojo humano') que solamente sabe arreglar pleitos y solucionar problemas a prueba de coscorrones en el mejor de los casos.

Pero, más allá de esa mención de felicidad al desnudo, sin arrequives, su más alta distinción habría que buscarla en la alquitara de la mística, aunque sabiendo ya de la imposible coincidencia, pues que, hasta en sus duelos más memorables, mengua en su generosidad pidiendo el justo estipendio.

En todo caso, perseguir el sueño de la felicidad en este desnortado y cruel mundo, es señalada locura para quien así siente, algo que hace pensar que alguien, como en el caso del místico sublime, «pasó por estos sotos con presura;/ y, yéndolos mirando,/con sola su figura/vestidos los dejó de su hermosura», que sucede que los que así amanecemos ponemos los pies, por muy mullida que sea la alfombra, en duro suelo para acometer el trabajo de los días algo más necesitamos haber olido, algo como si el divino loco a su pasar hubiéralo hecho soltando en el aire un aroma de inapelables feronomas que resulta ser así, mañana contra mañana, cuando pisamos nuestro suelo aun sudando nuestros sueños y sin haber dejado de soñarlos e íbamos ya en otro nuevo sueño embarcados por el tan tenebroso mar de la existencia que es aquí donde una vez más, y en rueda de todos los días, vamos yendo hacia nuestra inequívoca locura, en entronque claro con aquel un tal Segismundo creado y muy convenientemente criado con los armoniosos y geniales ecos poéticos de aquel existencialista, honra y prez del Siglo de Oro español, acaparador del 'término calderón' en sus varias acepciones y engalane de su barco de similias imposibles.

Me vienen al retortero de las teclas estas deshilachadas palabras coincidiendo con la voluntad de mis servidores djins que, atentos hasta tal punto que al mismísimo Jeeves wodehouseano envidia le diera, me hacen llegar un libro que de 'El mundo feliz' (Editorial Anagrama, 2018) moja la tinta para su título, que nada más abrir sus páginas veo que se cala los calcañares, como era de prever, en las viejas humedades de Aldous Huxley, que bien hace el autor de este libro, Luisgé Martín (Madrid, 1962) en apostillar como subtítulo, que se trata de 'Una apología de la vida falsa' y mete en el saco de esas sus consideraciones, capítulos referentes al suicidio social, a la autenticidad, el heroísmo, el hombre nuevo, la estupidez, la bondad humana, el tartufismo, la felicidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, etc, barajando autores de obligada cita, y nos viene a decir, entre otras cosas, por ejemplo, que «la importancia de poner la felicidad en el centro de la acción política es que en sí misma resume todos los objetivos.

Aldous Huxley.

Un mundo justo, un mundo libre o un mundo en paz pueden ser insuficientes y fracasados. Un mundo feliz no lo sería», y, a manera de aviso, que «la felicidad es un asunto complejo, escurridizo, que se aviene bien con la poesía pero resulta difícil de trasladar a normas neutras y a programas ideológicos», que «la simple observación del mundo en que vivimos -el mundo minúsculo y cercano: nuestra familia, nuestro entorno vecinal, nuestra cuadrilla de amigos- apunta a la hipótesis de que la naturaleza humana sea incompatible con la felicidad, como señalaba Matrix: nuestro ánimo -al que podría llamarse espíritu- está siempre estimulado por la insatisfacción y la carencia; ningún logro le parece suficiente, no se sacia; ninguna delicia de las obtenidas le dura» , que no puede objetivarse ni es igual para todas las personas», que «somos capaces de concebir -con mucha laxitud- un mundo justo o un mundo libre o un mundo igualitario, pero no nos alcanza el pensamiento para entender qué es exactamente un mundo feliz»·, todo lo cual, entre desiertos de piedra que pueden herirnos, entre barrancos de ideas que pueden estrellarnos, confluye a esa realidad por todos sabida desde que tuvimos uso de razón y que forma parte de la postura central de la metafísica de Ciorán y de otros muchos como él, es el de lamentarse desde la existencia de esa realidad que pudo ser y no fue de «querer no haber nacido» a toda esta tramoya del vivir muriendo, toda una proclamación de una felicidad negativa, en un algo semejante a algún agujero negro insondable en la galaxia a la que accedimos.