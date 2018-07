Leía el otro día (Xl Semanal 1603) que, así como para revolver las tripas al pasado, la Universidad de Yale ha creado un curso sobre 'la felicidad' y que se ha convertido en la clase con más alumnos de su historia. ¿Dudaba alguien de que así no fuera? Todos sabemos que, en el fondo de la existencia de todo ser (no solamente del género humano), alienta un 'pas de deux' tan modélico y de tan melodiosa fascinación que resulta ser la cima de los deseos: los dedos de los pies en piña enguatada, Leda perdiéndose bien arrebujada entre los poderosos y tan gloriosos plumones del más que olímpico cisne jupiterino, la escalada de oro del puntillismo del ballet, el definitivo éxtasis, sin duda, la felicidad que es el supremo bien anhelado por todo y por todos.

Me doy cuenta de que, quizás por un impulso como gelatinoso de pertenencia global y absoluto de su lectura, me estoy revolviendo, a mi vez, en lodosas aguas del primero de bachillerato de los años 39/40, cuando revolvía mis sorpresas de niño ante el texto de 'Ciencias elementales de la Naturaleza' de Ibarra y Cabetas y me quedan en la memoria palabras tales cuales rejalgar y oropimente, aventuras de rémoras bajo el estandarte del alígero abdomen de tiburones, un como libro de cosas primarias que tachonaban el lienzo virgen de la memoria y nos despertaba ánimos y ánimas de saber más y más a lo largo de sus páginas que, en ese tiempo pasado, estaban todas presentes en el regazo de las neuronas aunque jadean ya como branquias en secano de pez pescado y tironeado por cruel anzuelo, que a eso ( y en eso) viene a perderse o pudrirse la desmemoria.

Aunque otrosí era, y sigue siendo, sin duda, la ruta de la felicidad. A su conjuro actual, procedente de Yale según queda dicho, las cosas, como hasta con los viejos alienígenas del dedo enhiesto sucedía, acostumbran a revelarnos su existencia apareciendo de golpe, digamos que, a la manera de fantasmas, cabe si hasta a la manera del Canterville wildeano si se quisiera franquear portezuelas sólidas que las que el humor y la ironía inteligente labran.

Como casi siempre me ha parecido que creo en los djins, lo cual no ha sido cierto más que a mi conveniencia, sus estancias en mí me resultan gratas, algo como el milagro, tan singular aun en el mundo portentoso del cuento de Aladino y su lámpara maravillosa, el genio malgeniudo encerrado en el matraz y liberado solamente para hacer dones por mucho que parezca gozar del vuelo de las libélulas, y servirme, en la ocasión propicia, los enseres que ni falta hace que se pidan: tres libros en este caso, en el que llega, con paso sublime que todo lo sabe y lo puede el librillo -¡qué diminutivo evocador de humos prohibidos actualmente!- intitulado «Teorías del placer» de John Watson (Editorial Paidós, Buenos Aires, 1966) en donde son convocados a plaza y plazo tertuliano, sofistas, Aristipo el cinerense, Epicuro, Hobbes, Locke, Hume, Bentham, John Stuart Mill y Herbet Spencer, cada uno con su flor preciada, que, por recalar en alguien recalo en Epicuro, sublime hasta ante el dolor en el potro del tormento quien sostiene que «la verdadera felicidad ha de hallarse en la paz de la mente, que es independiente de los dardos y flechas de la ultrajante fortuna» (página 62); sigo con el trepidante conciliábulo cuasi hipostático, fe y felicidad unidos como en machihembrado humano-divinal de alguna de aquellas 'Gestas romanas' (Colección Austral Espasa Calpe, número 1115) que nos hizo llegar Lucio Anneo Floro, que, de entre tantos episodios tremendistas que nos regala, sostendría a pie de lanza, el uno relativo a aquel un tal Mucio Scévola, impertérrito con su diestra en el fuego del brasero ante el asombro anonadado de Porsena, rey de los Etrurios o Etruscos, aunque gran coraje a pesar de todo puede diseminar como semilla, aquel otro de cuando «Pompeyo eligió el Epiro como teatro de la guerra» en espera de César que poco se hizo esperar y, como penetrara «durante una noche oscura en el mar, agitado por los vientos , intentando pasarle sólo en un frágil esquife», he aquí las palabras que dirigió el piloto, trémulo ante peligro tan eminente: «¿Por qué temes? César va contigo», fe tan acrisolada que puede dejar en ridículo hasta pasajes evangélicos como el de la barca zozobrante sobre aguas de espumas agitadas y palabras apaciguadoras como cendal pero tan necesarias, que, en esto, y llegado que hemos al tercer libro del genio requerido por nuestro particular Aladino, recaigo en la relectura de aquel breve texto de Nabokov titulado 'El ojo' (Ediciones Júcar, 1974), en donde se nos cuenta la historia de un tal Smurov, personaje y libro de los que nos dice su creador, en el prólogo, que «el tema de 'El ojo' es la realización de una investigación que conduce al protagonista a través de un infierno de espejos y acaba en la fusión de las imágenes gemelas», que para finalizar el texto, nos confiesa que «he comprendido que la única felicidad de este mundo consiste en observar, espiar, vigilar, escudriñar a los demás y a uno mismo, no ser más que un gran ojo, ligeramente vidrioso, algo inyectado en sangre, fijo. Juro que esto es la felicidad». Y, amén.