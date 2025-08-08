Hipocresía

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

No sé a qué se espera para intervenir y poder parar la matanza que se está llevando a cabo en Gaza. No sé a qué están esperando los diferentes países que consideran que es genocidio lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Desde que en 1948 se constituye de forma artificial ese Estado a costa de los territorios de Palestina, no han parado las acciones para aumentarlo con violencia y muerte. La opción de los dos Estados, con la que parece todo el mundo estar de acuerdo, solamente se podrá hacer efectiva si se defienden los territorios de Gaza y Cisjordania. De no hacerlo de esta manera, Israel seguirá haciendo como una apisonadora sembrando muerte y destrucción. ¿Para qué nos sirve entonces la OTAN? En otras ocasiones ha actuado pacificando territorios en conflicto. ¿Acaso el Estado de Israel sería capaz de frenar a suficientes buques de guerra de otros países que abran un corredor de esperanza para que los alimentos lleguen de una vez a la ciudadanía y los israelitas se retiren?

