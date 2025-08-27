¿Daría la talla Albert Einstein?
Fco. Javier de la Fuente Otaola
Donostia
Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:06
Algunas pruebas de tipo psicotécnico, planeadas para el acceso a determinados puesto en la Administración pública, más que para personas normales parece que van dirigidas ... a la búsqueda de mentes prodigiosas, típicas de personalidades geniales antes que otra cosa. ¿Habría servido Albert Einstein para el profundo conocimiento de la psicología de las personas, propio de un ertzaina, que se logra a base de experiencia y trabajo profesional con el resto de los mortales?
