UN FAMOSO EN MI CALLE

(Para leer escuchando 'Rhapsody in Blue', de George Gershwin).

Mala suerte. No me topé el otro día por el paseo de la Concha o junto al Akerbeltz con Woody Allen y Vittorio Storaro. Tampoco la víspera me tomé un café en el hotel Londres espalda con espalda con Zinedine Zidane. Ni siquiera, bajando el nivel, me crucé con Yola Berrocal por Loiola.

No estuve cerca de ninguna de estas personalidades (vale, no tenía que haber incluido a la Berrocal) pero, como buen donostiarra, me encanta saber que han estado por San Sebastián, sin duda admirándolo, como tantos otros. Tener una bonita ciudad costera con nivel cultural (y vale, gastronómico) superior a la media hace que sean muchos los destacados artistas y famosos de postín que nos visiten. En los últimos años han sido entusiastas donostiarras de adopción por unos días Bruce Springsteen, Elsa Pataky, Chris Hemsworth y Matt Damon, Kris Kristofferson, David Bisbal y tantos otros. También muchos invitados del Jazzaldia, la Quincena o el Festival de Cine se han rendido a nuestra ciudad y ha sido posible verles de cerca, aunque fuese al otro lado de una valla o un guardaespaldas.

En realidad, desde los tiempos del veraneo, sería más fácil hacer la lista de grandes personalidades que no han venido. Casi todas se asomaron a la Concha: Picasso, Dietrich, Lorca, Chaplin, Fleming, Hemingway, Hitchcock, Caballé... Y sin embargo, cómo nos gusta comentar como quitándole importancia que hemos visto a tal o cual (y que es más bajito de lo que parecía). Ese cosmopolitismo algo provinciano tan nuestro, al que se le avecina un intenso verano.