La falta de las estaciones de ITV

Mi asombro no deja de crecer año tras año cada vez que tengo que pasar la ITV de algún vehículo. Soy vecino de San Sebastián, una ciudad con cerca de doscientos mil habitantes, que no dispone de ni una sola estación de servicio para pasar este control. Como todos sabemos, las opciones que tenemos más cercanas están en Urnieta, a doce kilómetros, o Irun, a veinticinco kilómetros. La conclusión es que ambas estaciones están colapsadas desde hace mucho tiempo. La situación se agrava más aún si pretendemos acudir con nuestra motocicleta, con el riesgo de lluvia que suele ser habitual en nuestra geografía. ¿Y qué hace el Gobierno Vasco ante esta situación? ¡Nada! Año tras año se concede solo a estas dos estaciones el privilegio de este exclusivo servicio de pago, a pesar de que años atrás mantuvieran una huelga de varios años, si, varios años, sin una solución para los sufridos conductores, que se vieron obligados a emigrar a Navarra para conseguir cumplir con un requisito obligatorio. No me gustaría ser mal pensado, pero creo que aquí hay intereses económicos no muy transparentes.

:: FERNANDO VILSÓSOLA ALONSO

DONOSTIA